Softverski Inženjer naknada in United States u Mailchimp kreće se od $149K year za Engineer II do $291K year za Staff Engineer. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $218K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Mailchimp. Zadnje ažuriranje: 9/27/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer II
$149K
$116K
$27.5K
$5.4K
Engineer III
$153K
$148K
$0
$5K
Senior Engineer
$205K
$159K
$23.9K
$21.9K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Mailchimp, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
