Menadžer Proizvoda naknada in United States u Mailchimp kreće se od $180K year za Product Manager II do $206K year za Senior Product Manager. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $199K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Mailchimp. Zadnje ažuriranje: 9/27/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$180K
$136K
$30K
$13.5K
Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$206K
$190K
$0
$16.7K
Prikaži 3 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe

Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Mailchimp, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Mailchimp in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $360,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Mailchimp za ulogu Menadžer Proizvoda in United States je $179,000.

