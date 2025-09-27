Dizajner Proizvoda naknada in United States u Mailchimp ukupno iznosi $233K year za Senior Product Designer. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $217K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Mailchimp. Zadnje ažuriranje: 9/27/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$233K
$144K
$60K
$29K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Mailchimp, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)