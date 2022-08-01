Imenik tvrtki
Mahindra Group Plaće

Plaće u Mahindra Group kreću se od $1,648 ukupne godišnje naknade za Tehnički Pisac na donjoj strani do $84,286 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Mahindra Group. Zadnje ažuriranje: 11/22/2025

Softverski Inženjer
Median $11.5K
Strojarski Inženjer
Median $12.4K
Menadžer Proizvoda
Median $34.4K

Računovođa
$12.1K
Korisnička Služba
$18.3K
Znanstvenik Podataka
$19.5K
Hardverski Inženjer
$11.9K
Savjetnik za Upravljanje
$7.2K
Prodaja
$4.4K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$84.3K
Tehnički Pisac
$1.6K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Mahindra Group je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $84,286. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Mahindra Group je $12,058.

