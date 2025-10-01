Imenik tvrtki
Magic Leap
Magic Leap Softverski Inženjer Plaće u Switzerland

Softverski Inženjer naknada in Switzerland u Magic Leap kreće se od CHF 172K year za Senior Software Engineer do CHF 209K year za Lead Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Switzerland ukupno iznosi CHF 213K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Magic Leap. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Entry Software Engineer
(Početni nivo)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Magic Leap, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Uključeni nazivi

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Softverski Inženjer Virtualne Stvarnosti

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Magic Leap in Switzerland ima godišnju ukupnu naknadu od CHF 235,332. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Magic Leap za ulogu Softverski Inženjer in Switzerland je CHF 180,361.

