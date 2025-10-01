Imenik tvrtki
Magic Leap
  Plaće
  Softverski Inženjer

  Sve Softverski Inženjer plaće

  Miami-Ft. Lauderdale Area

Magic Leap Softverski Inženjer Plaće u Miami-Ft. Lauderdale Area

Softverski Inženjer naknada in Miami-Ft. Lauderdale Area u Magic Leap kreće se od $139K year za Entry Software Engineer do $188K year za Lead Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Miami-Ft. Lauderdale Area ukupno iznosi $149K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Magic Leap. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Entry Software Engineer
(Početni nivo)
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Magic Leap, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Uključeni nazivi

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Softverski Inženjer Virtualne Stvarnosti

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Magic Leap in Miami-Ft. Lauderdale Area ima godišnju ukupnu naknadu od $214,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Magic Leap za ulogu Softverski Inženjer in Miami-Ft. Lauderdale Area je $150,000.

Ostali resursi