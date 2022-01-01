M1 Finance Plaće

Plaće u M1 Finance kreću se od $50,250 ukupne godišnje naknade za Marketing Operacije na donjoj strani do $175,875 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika M1 Finance. Zadnje ažuriranje: 10/9/2025
U M1 Finance, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
