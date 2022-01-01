Imenik tvrtki
M1 Finance
M1 Finance Plaće

Plaće u M1 Finance kreću se od $50,250 ukupne godišnje naknade za Marketing Operacije na donjoj strani do $175,875 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika M1 Finance. Zadnje ažuriranje: 10/9/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $165K
Korisnička Podrška
$62.7K
Marketing
$127K

Marketing Operacije
$50.3K
Dizajner Proizvoda
$119K
Menadžer Proizvoda
$169K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$176K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U M1 Finance, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u M1 Finance je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $175,875. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u M1 Finance je $126,630.

