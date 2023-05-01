Imenik tvrtki
Lynk
Lynk Plaće

Plaće u Lynk kreću se od $14,666 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $170,850 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Lynk. Zadnje ažuriranje: 10/9/2025

$160K

Strojarki Inženjer
$152K
Menadžer Proizvoda
$23.4K
Prodaja
$14.7K

Softverski Inženjer
$171K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Lynk je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $170,850. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Lynk je $87,599.

