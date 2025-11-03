Imenik tvrtki
Luxury Escapes
Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Australia u Luxury Escapes ukupno iznosi A$114K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Luxury Escapes. Zadnje ažuriranje: 11/3/2025

Medijan paketa
company icon
Luxury Escapes
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Ukupno godišnje
A$114K
Razina
Mid
Osnovna plaća
A$114K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Luxury Escapes?
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Full-Stack softverski inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Luxury Escapes in Australia ima godišnju ukupnu naknadu od A$201,567. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Luxury Escapes za ulogu Softverski Inženjer in Australia je A$126,385.

