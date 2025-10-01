Softverski Inženjer naknada in Wroclaw Metropolitan Area u Luxoft kreće se od PLN 144K year za L2 do PLN 265K year za L4. Medijan year paketa naknade in Wroclaw Metropolitan Area ukupno iznosi PLN 168K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Luxoft. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
