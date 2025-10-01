Luxoft Softverski Inženjer Plaće u Warsaw Metropolitan Area

Softverski Inženjer naknada in Warsaw Metropolitan Area u Luxoft kreće se od PLN 125K year za L2 do PLN 329K year za L4. Medijan year paketa naknade in Warsaw Metropolitan Area ukupno iznosi PLN 236K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Luxoft. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo Dodaj komp. Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus L1 Junior Software Engineer ( Početni nivo ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 Regular Software Engineer PLN 125K PLN 125K PLN 0 PLN 0 L3 Senior Software Engineer PLN 267K PLN 267K PLN 0 PLN 0 L4 Lead Software Engineer PLN 329K PLN 329K PLN 0 PLN 0 Prikaži 3 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

Doprinesi

Koji je raspored sticanja u Luxoft ?

