Softverski Inženjer naknada in United States u Luxoft kreće se od $92.5K year za L1 do $107K year za L5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $120K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Luxoft. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
$120K
$120K
$0
$0
L4
$132K
$132K
$0
$111
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
