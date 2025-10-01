Softverski Inženjer naknada in Ukraine u Luxoft kreće se od UAH 1.42M year za L2 do UAH 3.18M year za L5. Medijan year paketa naknade in Ukraine ukupno iznosi UAH 1.78M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Luxoft. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
