  Plaće
  Softverski Inženjer

  Sve Softverski Inženjer plaće

  Ukraine

Luxoft Softverski Inženjer Plaće u Ukraine

Softverski Inženjer naknada in Ukraine u Luxoft kreće se od UAH 1.42M year za L2 do UAH 3.18M year za L5. Medijan year paketa naknade in Ukraine ukupno iznosi UAH 1.78M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Luxoft. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Početni nivo)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
Regular Software Engineer
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
Senior Software Engineer
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
Lead Software Engineer
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
UAH 6.61M

Najnoviji podnesci plata
Plaće za stažiranje

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Luxoft?

Uključeni nazivi

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

The highest paying salary package reported for a Softverski Inženjer at Luxoft in Ukraine sits at a yearly total compensation of UAH 3,220,230. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Softverski Inženjer role in Ukraine is UAH 1,780,168.

Ostali resursi