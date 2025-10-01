Imenik tvrtki
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Munich Metro Region

Luxoft Softverski Inženjer Plaće u Munich Metro Region

Softverski Inženjer naknada in Munich Metro Region u Luxoft kreće se od €56.5K year za L2 do €68.5K year za L3. Medijan year paketa naknade in Munich Metro Region ukupno iznosi €69.9K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Luxoft. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Početni nivo)
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
L3
Senior Software Engineer
€68.5K
€68.5K
€0
€0
L4
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Luxoft?

Uključeni nazivi

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Luxoft in Munich Metro Region ima godišnju ukupnu naknadu od €92,067. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Luxoft za ulogu Softverski Inženjer in Munich Metro Region je €66,806.

