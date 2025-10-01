Luxoft Softverski Inženjer Plaće u Mexico

Softverski Inženjer naknada in Mexico u Luxoft kreće se od MX$30.1K year za L1 do MX$62K year za L4. Medijan year paketa naknade in Mexico ukupno iznosi MX$53.9K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Luxoft. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo Dodaj komp. Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus L1 Junior Software Engineer ( Početni nivo ) MX$30.1K MX$29.7K MX$0 MX$406 L2 Regular Software Engineer MX$42.8K MX$41.2K MX$0 MX$1.6K L3 Senior Software Engineer MX$54.9K MX$53.9K MX$0 MX$966 L4 Lead Software Engineer MX$62K MX$62K MX$0 MX$0 Prikaži 3 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

Tvrtka Lokacija | Datum Naziv razine Oznaka Godine iskustva Ukupno / U tvrtki Ukupna naknada ( MXN ) Osnovna | Dionice (god) | Bonus Nema pronađenih plaća Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Doprinesi

Koji je raspored sticanja u Luxoft ?

