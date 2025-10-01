Imenik tvrtki
Luxoft
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Mexico

Luxoft Softverski Inženjer Plaće u Mexico

Softverski Inženjer naknada in Mexico u Luxoft kreće se od MX$30.1K year za L1 do MX$62K year za L4. Medijan year paketa naknade in Mexico ukupno iznosi MX$53.9K.

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Početni nivo)
MX$30.1K
MX$29.7K
MX$0
MX$406
L2
Regular Software Engineer
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
Senior Software Engineer
MX$54.9K
MX$53.9K
MX$0
MX$966
L4
Lead Software Engineer
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
MX$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Koji su karijerni nivoi u Luxoft?

Uključeni nazivi

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

The highest paying salary package reported for a Softverski Inženjer at Luxoft in Mexico sits at a yearly total compensation of MXMX$69,199. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Softverski Inženjer role in Mexico is MXMX$53,880.

Ostali resursi