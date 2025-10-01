Softverski Inženjer naknada in Krakow Metropolitan Area u Luxoft kreće se od PLN 167K year za L2 do PLN 251K year za L4. Medijan year paketa naknade in Krakow Metropolitan Area ukupno iznosi PLN 222K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Luxoft. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
