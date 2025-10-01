Imenik tvrtki
Luxoft
Luxoft Softverski Inženjer Plaće u Guadalajara Metropolitan Area

Softverski Inženjer naknada in Guadalajara Metropolitan Area u Luxoft kreće se od MX$31.1K year za L1 do MX$62K year za L4. Medijan year paketa naknade in Guadalajara Metropolitan Area ukupno iznosi MX$49.2K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Luxoft. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Početni nivo)
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
Regular Software Engineer
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
Senior Software Engineer
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
Lead Software Engineer
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Koji su karijerni nivoi u Luxoft?

Uključeni nazivi

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Найвищий пакет оплати для позиції Softverski Inženjer в Luxoft in Guadalajara Metropolitan Area складає річну загальну компенсацію MXMX$69,199. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Luxoft для позиції Softverski Inženjer in Guadalajara Metropolitan Area складає MXMX$49,222.

