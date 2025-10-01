Softverski Inženjer naknada in Greater Los Angeles Area u Luxoft kreće se od $121K year za L3 do $127K year za L4. Medijan year paketa naknade in Greater Los Angeles Area ukupno iznosi $120K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Luxoft. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$121K
$121K
$0
$0
L4
$127K
$127K
$0
$0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
