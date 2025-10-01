Softverski Inženjer naknada in Greater Cairo u Luxoft ukupno iznosi EGP 25K year za L2. Medijan year paketa naknade in Greater Cairo ukupno iznosi EGP 25K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Luxoft. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L2
EGP 25K
EGP 24.4K
EGP 0
EGP 583
L3
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L4
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
