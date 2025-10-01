Softverski Inženjer naknada in Greater Bengaluru u Luxoft kreće se od ₹1.57M year za L2 do ₹2.53M year za L3. Medijan year paketa naknade in Greater Bengaluru ukupno iznosi ₹2.18M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Luxoft. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹1.57M
₹1.57M
₹0
₹0
L3
₹2.53M
₹2.53M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
