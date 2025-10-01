Imenik tvrtki
Luxoft
Luxoft Softverski Inženjer Plaće u Germany

Softverski Inženjer naknada in Germany u Luxoft kreće se od €64.3K year za L2 do €86.5K year za L4. Medijan year paketa naknade in Germany ukupno iznosi €75.1K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Luxoft. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Početni nivo)
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Software Engineer
€64.3K
€64.3K
€0
€0
L3
Senior Software Engineer
€71.4K
€71.4K
€0
€0
L4
Lead Software Engineer
€86.5K
€86.5K
€0
€0
€142K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Luxoft?

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Softverski Inženjer sa Luxoft in Germany ay may taunang kabuuang bayad na €88,399.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Luxoft para sa Softverski Inženjer role in Germany ay €73,618.

