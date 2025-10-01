Softverski Inženjer naknada in Bulgaria u Luxoft kreće se od BGN 105K year za L3 do BGN 114K year za L4. Medijan year paketa naknade in Bulgaria ukupno iznosi BGN 101K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Luxoft. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***