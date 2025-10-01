Imenik tvrtki
Luxoft
Luxoft Softverski Inženjer Plaće u Bucharest Metropolitan Area

Softverski Inženjer naknada in Bucharest Metropolitan Area u Luxoft kreće se od RON 93.2K year za L1 do RON 296K year za L4. Medijan year paketa naknade in Bucharest Metropolitan Area ukupno iznosi RON 141K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Luxoft. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Početni nivo)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
Lead Software Engineer
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
RON 714K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Luxoft?

Uključeni nazivi

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Luxoft in Bucharest Metropolitan Area ima godišnju ukupnu naknadu od RON 295,833. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Luxoft za ulogu Softverski Inženjer in Bucharest Metropolitan Area je RON 141,485.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Luxoft

Ostali resursi