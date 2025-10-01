Softverski Inženjer naknada in Bucharest Metropolitan Area u Luxoft kreće se od RON 93.2K year za L1 do RON 296K year za L4. Medijan year paketa naknade in Bucharest Metropolitan Area ukupno iznosi RON 141K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Luxoft. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
