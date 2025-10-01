Luxoft Softverski Inženjer Plaće u Bucharest Metropolitan Area

Softverski Inženjer naknada in Bucharest Metropolitan Area u Luxoft kreće se od RON 93.2K year za L1 do RON 296K year za L4. Medijan year paketa naknade in Bucharest Metropolitan Area ukupno iznosi RON 141K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Luxoft. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus L1 Junior Software Engineer ( Početni nivo ) RON 93.2K RON 93.2K RON 0 RON 0 L2 Regular Software Engineer RON 132K RON 132K RON 0 RON 0 L3 Senior Software Engineer RON 214K RON 214K RON 0 RON 464.4 L4 Lead Software Engineer RON 296K RON 296K RON 0 RON 0 Prikaži 3 više nivoa

