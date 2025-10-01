Imenik tvrtki
  • Plaće
  • Dizajner Proizvoda

  • Sve Dizajner Proizvoda plaće

  • Berlin Metropolitan Region

Luxoft Dizajner Proizvoda Plaće u Berlin Metropolitan Region

Dizajner Proizvoda naknada in Berlin Metropolitan Region u Luxoft ukupno iznosi €49.9K year za L2. Medijan year paketa naknade in Berlin Metropolitan Region ukupno iznosi €52.4K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Luxoft. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
Junior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Product Designer
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
