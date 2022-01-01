Imenik tvrtki
Lutron Electronics
Lutron Electronics Plaće

Plaće u Lutron Electronics kreću se od $59,292 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $130,650 za Dizajner Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Lutron Electronics. Zadnje ažuriranje: 10/9/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $107K

Full-Stack Softverski Inženjer

Poslovni Analitičar
$117K
Znanstvenik Podataka
$116K

Elektroinženjer
$91.8K
Hardverski Inženjer
$97.7K
Marketing
$59.7K
Strojarki Inženjer
$112K
Dizajner Proizvoda
$131K
Prodaja
$59.3K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Lutron Electronics je Dizajner Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $130,650. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Lutron Electronics je $106,500.

