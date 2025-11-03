Imenik tvrtki
Lunar Energy
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Hardverski Inženjer

  • Sve Hardverski Inženjer plaće

Lunar Energy Hardverski Inženjer Plaće

Medijan Hardverski Inženjer paketa naknade in United States u Lunar Energy ukupno iznosi $173K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Lunar Energy. Zadnje ažuriranje: 11/3/2025

Medijan paketa
company icon
Lunar Energy
Hardware Engineer
Mountain View, CA
Ukupno godišnje
$173K
Razina
-
Osnovna plaća
$170K
Stock (/yr)
$2.5K
Bonus
$0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Lunar Energy?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Hardverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Hardverski Inženjer u Lunar Energy in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $204,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Lunar Energy za ulogu Hardverski Inženjer in United States je $172,500.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Lunar Energy

Povezane tvrtke

  • Amazon
  • Airbnb
  • PayPal
  • Intuit
  • Stripe
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi