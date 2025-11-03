Imenik tvrtki
Luminar Technologies
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Strojarski Inženjer

  • Sve Strojarski Inženjer plaće

Luminar Technologies Strojarski Inženjer Plaće

Prosječna Strojarski Inženjer ukupna naknada in United States u Luminar Technologies kreće se od $115K do $163K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Luminar Technologies. Zadnje ažuriranje: 11/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$131K - $155K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$115K$131K$155K$163K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 2 više Strojarski Inženjer prijavas u Luminar Technologies za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Luminar Technologies, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Strojarski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Strojarski Inženjer u Luminar Technologies in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $163,300. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Luminar Technologies za ulogu Strojarski Inženjer in United States je $115,020.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Luminar Technologies

Povezane tvrtke

  • LinkedIn
  • Aurora
  • Google
  • Facebook
  • Apple
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi