Medijan Hardverski Inženjer paketa naknade in United States u Luminar Technologies ukupno iznosi $138K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Luminar Technologies. Zadnje ažuriranje: 11/3/2025

Medijan paketa
company icon
Luminar Technologies
Hardware Engineer
Orlando, FL
Ukupno godišnje
$138K
Razina
L3
Osnovna plaća
$135K
Stock (/yr)
$2.5K
Bonus
$0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u Luminar Technologies?
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Luminar Technologies, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Hardverski Inženjer u Luminar Technologies in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $190,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Luminar Technologies za ulogu Hardverski Inženjer in United States je $137,000.

