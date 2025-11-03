Imenik tvrtki
  • Plaće
  • Menadžer Projekta

  • Sve Menadžer Projekta plaće

Lumentum Menadžer Projekta Plaće

Prosječna Menadžer Projekta ukupna naknada in United States u Lumentum kreće se od $230K do $313K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Lumentum. Zadnje ažuriranje: 11/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$246K - $297K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$230K$246K$297K$313K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Lumentum, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Projekta u Lumentum in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $313,200. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Lumentum za ulogu Menadžer Projekta in United States je $229,500.

Ostali resursi