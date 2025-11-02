Imenik tvrtki
Lumentum
Lumentum Strojarski Inženjer Plaće

Medijan Strojarski Inženjer paketa naknade in United States u Lumentum ukupno iznosi $150K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Lumentum. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Medijan paketa
company icon
Lumentum
Mechanical Engineer
San Jose, CA
Ukupno godišnje
$150K
Razina
Senior
Osnovna plaća
$133K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$6.8K
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Lumentum?
Najnoviji podnesci plata
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Lumentum, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Strojarski Inženjer u Lumentum in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $225,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Lumentum za ulogu Strojarski Inženjer in United States je $148,250.

