Imenik tvrtki
Lumentum
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Analitičar Podataka

  • Sve Analitičar Podataka plaće

Lumentum Analitičar Podataka Plaće

Prosječna Analitičar Podataka ukupna naknada in Canada u Lumentum kreće se od CA$66.4K do CA$94.2K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Lumentum. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

CA$75.4K - CA$89.3K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
CA$66.4KCA$75.4KCA$89.3KCA$94.2K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Analitičar Podataka prijavas u Lumentum za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Lumentum, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Analitičar Podataka ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Podataka u Lumentum in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$94,208. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Lumentum za ulogu Analitičar Podataka in Canada je CA$66,355.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Lumentum

Povezane tvrtke

  • Ciena
  • CommScope
  • Harmonic
  • Vonage
  • Casa Systems
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi