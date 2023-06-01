Imenik tvrtki
Luma AI
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Luma AI Plaće

Plaće u Luma AI kreću se od $53,560 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $150,750 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Luma AI. Zadnje ažuriranje: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analitičar Podataka
$53.6K
Softverski Inženjer
$151K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Luma AI je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $150,750. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Luma AI je $102,155.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Luma AI

Povezane tvrtke

  • Tesla
  • Intuit
  • Lyft
  • Pinterest
  • Stripe
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/luma-ai/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.