Luma AI Plaće

Plaće u Luma AI kreću se od $53,560 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $150,750 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Luma AI . Zadnje ažuriranje: 11/26/2025