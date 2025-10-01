Imenik tvrtki
luizalabs
luizalabs Softverski Inženjer Plaće u Greater Sao Paulo

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Sao Paulo u luizalabs ukupno iznosi R$151K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u luizalabs. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
luizalabs
iOS Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Ukupno godišnje
R$151K
Razina
Senior iOS Engineer
Osnovna plaća
R$151K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u luizalabs?

R$880K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Doprinesi

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u luizalabs in Greater Sao Paulo ima godišnju ukupnu naknadu od R$229,862. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u luizalabs za ulogu Softverski Inženjer in Greater Sao Paulo je R$151,148.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za luizalabs

