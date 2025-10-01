Imenik tvrtki
Lucid Softverski Inženjer Plaće u Salt Lake City Greater Area

Softverski Inženjer naknada in Salt Lake City Greater Area u Lucid kreće se od $102K year za Software Engineer 1 do $219K year za Staff Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Salt Lake City Greater Area ukupno iznosi $135K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Lucid. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer 1
(Početni nivo)
$102K
$95.4K
$3.5K
$3.2K
Software Engineer 2
$110K
$104K
$3.8K
$1.8K
Senior Software Engineer 1
$138K
$129K
$5K
$4.3K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 3 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Izvezi podatke
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Lucid, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Lucid in Salt Lake City Greater Area ima godišnju ukupnu naknadu od $218,837. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Lucid za ulogu Softverski Inženjer in Salt Lake City Greater Area je $132,200.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Lucid

Ostali resursi