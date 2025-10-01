Imenik tvrtki
Lucid Dizajner Proizvoda Plaće u Salt Lake City Greater Area

Medijan Dizajner Proizvoda paketa naknade in Salt Lake City Greater Area u Lucid ukupno iznosi $137K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Lucid. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Lucid
UX Designer II
South Jordan, UT
Ukupno godišnje
$137K
Razina
II
Osnovna plaća
$107K
Stock (/yr)
$30K
Bonus
$0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Lucid?

$160K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Lucid, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

UX Dizajner

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Lucid in Salt Lake City Greater Area ima godišnju ukupnu naknadu od $218,970. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Lucid za ulogu Dizajner Proizvoda in Salt Lake City Greater Area je $120,500.

