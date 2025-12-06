Imenik tvrtki
Lotte
Lotte Dizajner Proizvoda Plaće

Prosječna Dizajner Proizvoda ukupna naknada in Korea, South u Lotte kreće se od ₩63.36M do ₩90.08M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Lotte. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$50.7K - $57.7K
Korea, South
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$44.7K$50.7K$57.7K$63.6K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Lotte in Korea, South ima godišnju ukupnu naknadu od ₩90,081,353. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Lotte za ulogu Dizajner Proizvoda in Korea, South je ₩63,362,307.

Ostali resursi

