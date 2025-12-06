Imenik tvrtki
Lotlinx
Lotlinx Analitičar Podataka Plaće

Prosječna Analitičar Podataka ukupna naknada in Canada u Lotlinx kreće se od CA$83K do CA$120K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Lotlinx. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$68.4K - $79.4K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$60.3K$68.4K$79.4K$87.5K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Podataka u Lotlinx in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$120,431. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Lotlinx za ulogu Analitičar Podataka in Canada je CA$82,986.

