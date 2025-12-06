Imenik tvrtki
Lotlinx
Lotlinx Poslovni Razvoj Plaće

Prosječna Poslovni Razvoj ukupna naknada in Canada u Lotlinx kreće se od CA$83.6K do CA$119K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Lotlinx. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$69.7K - $81.5K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$60.8K$69.7K$81.5K$86.7K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Lotlinx?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovni Razvoj u Lotlinx in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$119,301. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Lotlinx za ulogu Poslovni Razvoj in Canada je CA$83,612.

Ostali resursi

