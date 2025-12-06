Imenik tvrtki
Loot Labs
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
Loot Labs Menadžer Proizvoda Plaće

Prosječna Menadžer Proizvoda ukupna naknada in Canada u Loot Labs kreće se od CA$168K do CA$229K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Loot Labs. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$132K - $157K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$122K$132K$157K$167K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Loot Labs?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Loot Labs in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$229,448. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Loot Labs za ulogu Menadžer Proizvoda in Canada je CA$167,597.

Ostali resursi

