Lone Star Circle of Care
Prosječna Informatičar (IT) ukupna naknada u Lone Star Circle of Care kreće se od $45.9K do $66.6K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Lone Star Circle of Care. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$52.1K - $60.5K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$45.9K$52.1K$60.5K$66.6K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Lone Star Circle of Care?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Informatičar (IT) u Lone Star Circle of Care ima godišnju ukupnu naknadu od $66,640. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Lone Star Circle of Care za ulogu Informatičar (IT) je $45,920.

