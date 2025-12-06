Imenik tvrtki
Logitech
  Plaće
  Softverski Inženjer

  Sve Softverski Inženjer plaće

Logitech Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in United States u Logitech kreće se od $107K year za I1 do $277K year za I5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $245K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Logitech. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
I1
(Početni nivo)
$107K
$107K
$0
$0
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$125K
$110K
$8.4K
$6.2K
I4
$198K
$174K
$16.7K
$6.9K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Logitech, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Uključeni nazivi

Full-Stack softverski inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Logitech in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $300,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Logitech za ulogu Softverski Inženjer in United States je $192,090.

Ostali resursi

