Softverski Inženjer naknada in United States u Logitech kreće se od $107K year za I1 do $277K year za I5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $245K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Logitech. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
I1
$107K
$107K
$0
$0
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$125K
$110K
$8.4K
$6.2K
I4
$198K
$174K
$16.7K
$6.9K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Logitech, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
