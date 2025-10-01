Imenik tvrtki
  • Plaće
  • Strojarki Inženjer

  • Sve Strojarki Inženjer plaće

  • Greater Taipei Area

Logitech Strojarki Inženjer Plaće u Greater Taipei Area

Strojarki Inženjer naknada in Greater Taipei Area u Logitech kreće se od NT$1.74M year za I3 do NT$2.57M year za I4. Medijan year paketa naknade in Greater Taipei Area ukupno iznosi NT$1.81M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Logitech. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
NT$5.09M

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Logitech, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Strojarki Inženjer u Logitech in Greater Taipei Area ima godišnju ukupnu naknadu od NT$3,215,277. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Logitech za ulogu Strojarki Inženjer in Greater Taipei Area je NT$2,185,985.

Ostali resursi