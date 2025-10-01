Strojarki Inženjer naknada in Greater Taipei Area u Logitech kreće se od NT$1.74M year za I3 do NT$2.57M year za I4. Medijan year paketa naknade in Greater Taipei Area ukupno iznosi NT$1.81M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Logitech. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Logitech, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)