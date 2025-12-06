Imenik tvrtki
Logitech
Logitech Strojarski Inženjer Plaće

Strojarski Inženjer naknada in Taiwan u Logitech kreće se od NT$1.68M year za I3 do NT$2.48M year za I4. Medijan year paketa naknade in Taiwan ukupno iznosi NT$1.74M.

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$54.7K
$48.4K
$1.3K
$5.1K
I4
$80.9K
$71.4K
$3.2K
$6.3K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Logitech, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Strojarski Inženjer u Logitech in Taiwan ima godišnju ukupnu naknadu od NT$3,092,238. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Logitech za ulogu Strojarski Inženjer in Taiwan je NT$2,102,334.

