Loadsmart Plaće

Plaće u Loadsmart kreću se od $38,921 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $88,094 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Loadsmart. Zadnje ažuriranje: 9/16/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $71.9K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $88.1K
Znanstvenik Podataka
$60.3K

Dizajner Proizvoda
$38.9K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Loadsmart, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plačana pozicija pri Loadsmart je Menadžer Softverskog Inženjerstva z letnim skupnim plačilom $88,094. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Loadsmart je $66,098.

Ostali resursi