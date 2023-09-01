Imenik tvrtki
LoadShare Networks
LoadShare Networks Plaće

Plaće u LoadShare Networks kreću se od $19,975 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $69,563 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika LoadShare Networks. Zadnje ažuriranje: 9/16/2025

$160K

Menadžer Proizvoda
$67.5K
Menadžer Programa
$30.2K
Softverski Inženjer
$20K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
$69.6K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u LoadShare Networks je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $69,563. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u LoadShare Networks je $48,852.

Ostali resursi