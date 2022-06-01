Imenik tvrtki
LiveIntent
LiveIntent Plaće

Plaće u LiveIntent kreću se od $86,700 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $220,000 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika LiveIntent. Zadnje ažuriranje: 9/15/2025

$160K

Prodaja
Median $220K
Znanstvenik Podataka
$86.7K
Menadžer Proizvoda
$87.1K

Softverski Inženjer
$99.5K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u LiveIntent je Prodaja s godišnjom ukupnom naknadom od $220,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u LiveIntent je $93,296.

