  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Backend Softverski Inženjer

Licious Backend Softverski Inženjer Plaće

Medijan Backend Softverski Inženjer paketa naknade in India u Licious ukupno iznosi ₹4.68M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Licious. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025

Medijan paketa
company icon
Licious
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹4.68M
Razina
Software Development Engineer 3
Osnovna plaća
₹4.56M
Stock (/yr)
₹122K
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Licious?

₹13.98M

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Backend Softverski Inženjer u Licious in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹5,008,476. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Licious za ulogu Backend Softverski Inženjer in India je ₹4,643,116.

