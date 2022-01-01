Imenik tvrtki
LG Ads Plaće

Plaće u LG Ads kreću se od $29,768 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $331,500 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika LG Ads. Zadnje ažuriranje: 9/9/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $65.6K

Full-Stack Softverski Inženjer

Poslovni Analitičar
$29.8K
Znanstvenik Podataka
$332K

Elektroinženjer
$87.4K
Menadžer Proizvoda
$217K
Prodaja
$191K
Prodajni Inženjer
$147K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$86.5K
ČPP

The highest paying role reported at LG Ads is Znanstvenik Podataka at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $331,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at LG Ads is $117,348.

