Imenik tvrtki
Levi's
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Levi's Plaće

Plaće u Levi's kreću se od $25,761 ukupne godišnje naknade za Rizični Kapitalist na donjoj strani do $211,050 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Levi's. Zadnje ažuriranje: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Računovođa
$155K
Znanstvenik Podataka
$51.6K
Marketing
$71.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Dizajner Proizvoda
$151K
Menadžer Proizvoda
$211K
Softverski Inženjer
$36.2K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$70.7K
Rizični Kapitalist
$25.8K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Levi's je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $211,050. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Levi's je $71,011.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Levi's

Povezane tvrtke

  • Nike
  • Nordstrom
  • Macy's
  • Tapestry
  • Rent the Runway
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi