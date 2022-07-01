Imenik tvrtki
LevelTen Energy
LevelTen Energy Plaće

Plaće u LevelTen Energy kreću se od $222,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $241,200 za Menadžer Tehničkih Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika LevelTen Energy. Zadnje ažuriranje: 10/21/2025

Softverski Inženjer
Median $222K

Full-Stack Softverski Inženjer

Menadžer Softverskog Inženjerstva
$239K
Menadžer Tehničkih Programa
$241K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u LevelTen Energy je Menadžer Tehničkih Programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $241,200. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u LevelTen Energy je $238,800.

